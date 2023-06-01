Саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай

Власти Южно-Африканской Республики допускают возможность попросить Китай провести в этом году саммит БРИКС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника.

Мероприятие должно пройти 22-24 августа в Йоханнесбурге. Как стало известно изданию, ЮАР рассматривает варианты, чтобы избежать дискуссий о требовании Международного уголовного суда (МУС) арестовать президента России Владимира Путина. ЮАР является членом МУС и подчиняется его юрисдикции, поэтому должна будет арестовать российского лидера, если он прибудет на территорию страны.

«Твердого решения еще не было принято», — заявил генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор.

По его словам, министры, которым поручено решение данного вопроса, встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить данный вопрос.