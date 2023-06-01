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Протесты в Стамбуле: Полиция задержала почти 60 демонстрантов

Правоохранительные органы Турции задержали в центре Стамбула 59 человек, которые принимали участие в акции протеста в память о десятой годовщине событий в Гези-парке, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

Протесты в Стамбуле: Полиция задержала почти 60 демонстрантов
© РИА Новости

Демонстрация в память о жертвах событий 2013 года на площади Таксим прошла без инцидентов. После этого активисты Коммунистической партии направились на пешеходную улицу Истикляль, которая пользуется популярностью у туристов. Они несли флаги партии, выкрикивая при этом политические лозунги.

В результате произошли столкновения с полицией, которая задержала 37 человек. Еще 22 демонстранта задержаны за неповиновение правоохранителям в ходе акций в парке Мачка в центре Стамбула и на площади Таксим.

31 мая 2013 года в Стамбуле начались акции протеста против строительства и вырубки деревьев в парке Гези. Позже они переросли в демонстрации по всей стране. Протестующих поддержала половина провинций и турки, проживающие в европейских странах. Протесты вылились в выступления против политики властей Турции.

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