Протесты в Стамбуле: Полиция задержала почти 60 демонстрантов

Правоохранительные органы Турции задержали в центре Стамбула 59 человек, которые принимали участие в акции протеста в память о десятой годовщине событий в Гези-парке, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

Демонстрация в память о жертвах событий 2013 года на площади Таксим прошла без инцидентов. После этого активисты Коммунистической партии направились на пешеходную улицу Истикляль, которая пользуется популярностью у туристов. Они несли флаги партии, выкрикивая при этом политические лозунги.

В результате произошли столкновения с полицией, которая задержала 37 человек. Еще 22 демонстранта задержаны за неповиновение правоохранителям в ходе акций в парке Мачка в центре Стамбула и на площади Таксим.