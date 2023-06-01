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Прокуратура США нашла разоблачающую Трампа запись

В Соединенных Штатах в распоряжении федеральных прокуроров имеется аудиозапись, на которой экс-президент Дональд Трамп признается в хранении секретного документа Министерства обороны, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Прокуратура США нашла разоблачающую Трампа запись
© ТАСС

Запись относится к лету 2021 года. Она сделана во время встречи, на которой политик признает, что располагает секретным документом Пентагона. Он касается потенциального нападения США на Иран.

По словам двух источников телеканала, комментарии Трампа к записи предполагают, что он хотел бы поделиться информацией, но он знает об ограничениях своих возможностей рассекретить ее после президентства. В CNN не слушали запись, но ее описали несколько собеседников. Один источник сказал, что соответствующая часть документа по Ирану длится около двух минут, а другой источник сказал, что обсуждение является небольшой частью гораздо более продолжительной встречи.

Специальный прокурор Джек Смит, который руководит расследованием дела Трампа в Министерстве юстиции, сосредоточил внимание на этой встрече в рамках уголовного расследования обращения политика с секретами национальной безопасности. Источники описывают запись как «важную» улику в возможном деле против Трампа, который неоднократно заявлял, что может сохранить президентские записи и «автоматически» рассекретить документы.

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