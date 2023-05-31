Российский посол рассказал об акции протеста у здания дипмиссии в Канаде

«К сожалению, мы активной работы правоохранительных органов Канады пока не видим. То есть все это делается по принципу, когда уже проблема создается и мы вызываем патруль или наряд, только после этого с определенным зазором по времени предпринимаются какие-то меры, чтобы минимально сделать что-то соответствующее положениям конвенции, что нас разумеется не удовлетворяет», — добавил Степанов.