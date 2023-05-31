Российский посол рассказал об акции протеста у здания дипмиссии в Канаде
Участники акций протеста у посольства России в Канаде стали более агрессивными, а власти страны не хотят усиливать меры безопасности. Об этом «РИА Новости» сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов.
«Мы отмечаем возрастающую агрессивность ряда протестующих возле посольства, которые оскорбляют наших сотрудников, членов их семей, детей, когда они выезжают и въезжают в посольство, пытаются создать препятствия для движения нашего автотранспорта, что на оживленной улице возле посольства грозит ДТП», — сказал он.
Также, по словам Степанова, участники митингов пытаются вывешивать плакаты и транспаранты на то, что является собственностью посольства, в том числе навешивают на лобовые стекла автомобилей работников дипмиссии флаг Украины. Обо всех этих инцидентах сообщается канадской стороне, но она редко отвечают на них и практически не делает ничего для усиления мер безопасности у здания, отметил он.
«К сожалению, мы активной работы правоохранительных органов Канады пока не видим. То есть все это делается по принципу, когда уже проблема создается и мы вызываем патруль или наряд, только после этого с определенным зазором по времени предпринимаются какие-то меры, чтобы минимально сделать что-то соответствующее положениям конвенции, что нас разумеется не удовлетворяет», — добавил Степанов.
Он подчеркнул, что на этом фоне посольство принимает «свои внутренние меры по укреплению безопасности и поддержанию сотрудников посольства и членов их семей».