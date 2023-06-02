На Украине предложили начать переговоры после денацификации страны

России нет смысла вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, их нужно начинать после денацификации страны. Об этом в интервью Дмитрий Табачник.

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«С Зеленским (переговоры) невозможны. Ну нет смысла обсуждать (условия мира)», — подчеркнул он.

По его словам, начинать переговоры можно только после денацификации Украины. Табачник отметил, что исходит «из тех постулатов, которые являются общепринятыми».

«Президент РФ сказал о денацификации. Наверное, переговоры стоит вести, когда произойдет это», — резюмировал политик.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «без оптимизма» смотрит на ситуацию на Украине. Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не победит в конфликте, считает он.

Последние очные переговоры Москвы и Киева прошли в конце марта 2022 года в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Россия получила подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились. Впоследствии Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.