$80.97-0.0386.58+0.08

На Украине предложили начать переговоры после денацификации страны

России нет смысла вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, их нужно начинать после денацификации страны. Об этом в интервью Дмитрий Табачник.

На Украине предложили начать переговоры после денацификации страны
©  Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

«С Зеленским (переговоры) невозможны. Ну нет смысла обсуждать (условия мира)», — подчеркнул он.

По его словам, начинать переговоры можно только после денацификации Украины. Табачник отметил, что исходит «из тех постулатов, которые являются общепринятыми».

«Президент РФ сказал о денацификации. Наверное, переговоры стоит вести, когда произойдет это», — резюмировал политик.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «без оптимизма» смотрит на ситуацию на Украине. Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не победит в конфликте, считает он.

Последние очные переговоры Москвы и Киева прошли в конце марта 2022 года в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Россия получила подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились. Впоследствии Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Позже Путин заявлял, что Россия, в отличие от оппонентов, не отказывается от переговоров по данной ситуации. Он подчеркнул, что Москва всегда стремится к разрешению споров мирными средствами.

13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий