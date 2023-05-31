Зеленский назвал условие для участия в саммите НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский дал понять НАТО, что его поездка на июльский саммит в Вильнюсе состоится только в случае, если будет предоставлена дорожная карта по вступлению страны в альянс. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.