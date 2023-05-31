Байден заявил о продвижении процесса по повышению госдолга
Президент США Джо Байден заявил, что вопрос разрешения проблемы госдолга идёт по плану. Об этом сообщают «Известия».
Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме. По словам Байдена, утверждение законопроекта о повышении потолка госдолга продвигается согласно плану.
«Мы разберемся с потолком госдолга. Я думаю, всё идет по плану, с Божьей помощью», – заявил он.
Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что сделка о потолке госдолга не повлияет на помощь Украине.