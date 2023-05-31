Байден заявил о продвижении процесса по повышению госдолга

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос разрешения проблемы госдолга идёт по плану. Об этом сообщают «Известия».

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Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме. По словам Байдена, утверждение законопроекта о повышении потолка госдолга продвигается согласно плану.

«Мы разберемся с потолком госдолга. Я думаю, всё идет по плану, с Божьей помощью», – заявил он.