Макрон призвал Запад пересмотреть помощь ВСУ в случае затяжного конфликта

Конфликт на Украине может затянуться, предупредил глава Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что в этом случае западным государствам придется пересмотреть форматы и объемы военной и финансовой помощи Киеву. Об этом пишет РБК.

В Братиславе (Словакия) в среду, 31 мая, прошел форум по безопасности Globsec. Макрон и другие официальные лица сделали на нем ряд заявлений по международной повестке.

Глава Франции отметил, что военные действия на Украине могут продолжиться. Он добавил, что в этом случае лидерам западных стран придется проанализировать ситуацию с тем, чтобы «понять, как откалибровать нашу поддержку».

По его оценке, европейцам следует в дальнейшем столь же активно поддерживать Киев, как и сейчас. Он пояснил, что в противном случае, при сокращении объемов помощи и предположительной заморозке конфликта, «время будет на российской стороне».