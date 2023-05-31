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МАГАТЭ: Иран почти на треть увеличил запасы обогащенного до 60% урана

Иран практически на треть пополнил запасы обогащенного до 60% урана. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный ежеквартальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В МАГАТЭ сообщили о росте запасов высокообогащенного урана в Иране
© газета.ру

В нем отмечается, что запасы высокообогащенного урана в Иране составляют на данный момент 114,1 кг в сравнении с 87,5 кг, задокументированными в последнем отчете в феврале.

По информации МАГАТЭ, данный показатель в 23 раза превышает установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) уровень.

Вместе с тем агентство заявило о «прогрессе в сотрудничестве» и закрыло дело о наличии ядерного материала на одном из трех незадекларированных объектов в связи с достоверными объяснения Ирана по поводу претензий.

Ранее глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран накопил достаточное количество урана для производства пяти ядерных бомб, а также предостерег Тегеран от дальнейшего обогащения вещества до уровня оружейного качества.

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