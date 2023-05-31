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Турция захотела выступить посредником между Белградом и Косово

Администрация Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что Турция готова внести вклад в налаживание диалога между Сербией и Косово. Об этом сообщает РИА Новости.

Турция захотела выступить посредником между Белградом и Косово
© lenta.ru

В среду турецкий президент провел телефонные разговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти.

«Президент Эрдоган заявил в ходе бесед, что Турция готова внести свой вклад в процесс диалога», — говорится в заявлении администрации.

Турецкий лидер считает, что единственным способом установить прочный мир в регионе является диалог. Также он обсудил с Вучичем и Курти двусторонние отношения.

28 мая Вучич обвинил Курти в попытках вести себя как глава Украины Владимир Зеленский. Подобное стремление, по его мнению, в скором времени приведет к обострению в Косово, поскольку сербы больше не намерены это терпеть.

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