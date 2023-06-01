Китайское внешнеполитическое ведомство считает БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) толерантным механизмом и выступает в поддержку его расширения. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"БРИКС - открытый и толерантный механизм, мы поддерживаем процесс его расширения", - сообщила она на брифинге.
Как уточнила китайский дипломат, Пекин выступает за то, чтобы к БРИКС "уже в ближайшее время присоединились новые партнеры".
Как заявил в понедельник обозреватель агентства Bloomberg Том Хэнкок, целая группа стран проявляет желание вступить в БРИКС, так как объединение позволит им расшить дипломатическое влияние. От отметил, что не менее 19 государств выразили соответствующую заинтересованность, а 13 из них официально подали заявку на присоединение.
В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. ЮАР вступила в нее в 2011 году, превратив ее в БРИКС.