Китайское внешнеполитическое ведомство считает БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) толерантным механизмом и выступает в поддержку его расширения. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"БРИКС - открытый и толерантный механизм, мы поддерживаем процесс его расширения", - сообщила она на брифинге.

Как уточнила китайский дипломат, Пекин выступает за то, чтобы к БРИКС "уже в ближайшее время присоединились новые партнеры".

Как заявил в понедельник обозреватель агентства Bloomberg Том Хэнкок, целая группа стран проявляет желание вступить в БРИКС, так как объединение позволит им расшить дипломатическое влияние. От отметил, что не менее 19 государств выразили соответствующую заинтересованность, а 13 из них официально подали заявку на присоединение.