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МИД КНР выступил в поддержку расширения БРИКС на толерантной основе

Китайское внешнеполитическое ведомство считает БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) толерантным механизмом и выступает в поддержку его расширения. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"БРИКС - открытый и толерантный механизм, мы поддерживаем процесс его расширения", - сообщила она на брифинге.

Как уточнила китайский дипломат, Пекин выступает за то, чтобы к БРИКС "уже в ближайшее время присоединились новые партнеры".

Как заявил в понедельник обозреватель агентства Bloomberg Том Хэнкок, целая группа стран проявляет желание вступить в БРИКС, так как объединение позволит им расшить дипломатическое влияние. От отметил, что не менее 19 государств выразили соответствующую заинтересованность, а 13 из них официально подали заявку на присоединение.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. ЮАР вступила в нее в 2011 году, превратив ее в БРИКС.

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