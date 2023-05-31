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Вучич попросил Эрдогана повлиять на установление мира на Балканах

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого попросил его повлиять на установление мира и стабильности в регионе Западных Балкан. Об этом сообщает администрация сербского главы.

Вучич обратился с просьбой к Эрдогану
© globallookpress.com

Там уточнили, что разговор состоялся сегодня, 31 мая. В его рамках Вучич поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах и пожелал успешно «вести страну по пути развития в этом мандате». Также он назвал Турцию «чрезвычайно важным партнером Сербии не только на двусторонней основе, но и на международной политической арене».

«Эрдоган интересовался текущей ситуацией в Косово и Метохии и Вучич ознакомил его с хронологией событий, которые привели к эскалации насилия над сербской общиной. Он также попросил главу турецкого государства использовать репутацию и влияние своей страны, чтобы сохранить в регионе мир и обеспечить стабильность», — говорится в сообщении.

Кроме того Вучич выразил надежду, что Анкара и Белград «в дополнение к существующим проектам» будут вместе работать и над новыми, которые «ускорят сильное развитие всего региона, объединят людей и экономику». В заключение президент Сербии пригласил главу Турции посетить страну.

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