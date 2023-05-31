Блинкен подтвердил отказ Минобороны КНР от встречи с главой Пентагона

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Минобороны Китая отказало шефу Пентагона Ллойду Остину во встрече с главой оборонного ведомства КНР Ли Шанфу. Его слова приводит «РИА Новости».

«Достойно сожаления, что встреча, которую искал со своим китайским коллегой министр Остин, не состоялась», — сказал Блинкен.

Китай отказал США во встрече глав Минобороны на полях регионального форума безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. КНР призвал Вашингтон сперва продемонстрировать искренность и предпринять реальные действия по созданию необходимых условий для диалога.