«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — приводит слова Дуды его пресс-служба.