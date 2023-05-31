Президент Польши Дуда заявил, что Путин не проиграл ни одной войны
Польский президент Анджей Дуда в разговоре с гендиректором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром заявил, что российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны.
«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — приводит слова Дуды его пресс-служба.
Он также напомнил, что Россия — это ядерная сверхдержава с гигантскими запасами оружия.
Ранее Дуда заявил, что Варшава передала Киеву почти все свои истребители МиГ-29.
Между тем экс-глава Минобороны страны Януш Земке заявил, что Польше приходится восполнять поставки оружия ВСУ не самой подходящей техникой.