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Президент Польши Дуда заявил, что Путин не проиграл ни одной войны

Польский президент Анджей Дуда в разговоре с гендиректором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром заявил, что российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны.

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — приводит слова Дуды его пресс-служба.

Он также напомнил, что Россия — это ядерная сверхдержава с гигантскими запасами оружия.

Mysl Polska: Польша ведет необъявленную войну против России

Ранее Дуда заявил, что Варшава передала Киеву почти все свои истребители МиГ-29.

Между тем экс-глава Минобороны страны Януш Земке заявил, что Польше приходится восполнять поставки оружия ВСУ не самой подходящей техникой.

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