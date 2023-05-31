$80.99+0.3186.50-0.01

Сын Муаммара Каддафи и Халифа Хафтар смогут баллотироваться в президенты Ливии

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар смогут баллотироваться в президенты Ливии на предстоящих всеобщих выборах. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в объединенном комитете "6+6".

Сын Муаммара Каддафи сможет баллотироваться в президенты Ливии
© globallookpress.com

"Комитет "6+6" не будет исключать [возможность] выдвигать кандидатуры Сейфа аль-Ислама Каддафи и Халифы Хафтара на предстоящих выборах", - указали в комитете, в состав которого входят члены Высшего государственного совета и Палаты представителей (парламента) Ливии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий