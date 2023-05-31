Сын Муаммара Каддафи сможет баллотироваться в президенты Ливии

Сын Муаммара Каддафи и Халифа Хафтар смогут баллотироваться в президенты Ливии
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар смогут баллотироваться в президенты Ливии на предстоящих всеобщих выборах. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в объединенном комитете "6+6".
"Комитет "6+6" не будет исключать [возможность] выдвигать кандидатуры Сейфа аль-Ислама Каддафи и Халифы Хафтара на предстоящих выборах", - указали в комитете, в состав которого входят члены Высшего государственного совета и Палаты представителей (парламента) Ливии.