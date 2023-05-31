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«Путин не проиграл ни одной войны»: Дуда признал успехи России в спецоперации на Украине

Президент Польши Анджей Дуда признал успехи своего российского коллеги Владимира Путина в текущем конфликте на Украине.

Дуда признал успехи России в спецоперации на Украине
© вечерняя москва

— Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны, — обратил внимание глава польского государства.

На сегодняшний день Российская Федерация имеет явное преимущество над Вооруженными силами Украины, считает Дуда. Президент Польши продолжил, что в настоящий момент некорректно говорить о потенциальном поражении Москвы, поскольку РФ сегодня все больше мобилизуется, а экономика страны постепенно переходит на военные рельсы, передает РИА Новости.

Помимо этого, экс-советник главы оборонного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Путин пресек реализацию плана властей США по ослаблению и уничтожению страны, начав специальную военную операцию на Украине.

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