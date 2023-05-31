«Путин не проиграл ни одной войны»: Дуда признал успехи России в спецоперации на Украине
Президент Польши Анджей Дуда признал успехи своего российского коллеги Владимира Путина в текущем конфликте на Украине.
— Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны, — обратил внимание глава польского государства.
На сегодняшний день Российская Федерация имеет явное преимущество над Вооруженными силами Украины, считает Дуда. Президент Польши продолжил, что в настоящий момент некорректно говорить о потенциальном поражении Москвы, поскольку РФ сегодня все больше мобилизуется, а экономика страны постепенно переходит на военные рельсы, передает РИА Новости.
Помимо этого, экс-советник главы оборонного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Путин пресек реализацию плана властей США по ослаблению и уничтожению страны, начав специальную военную операцию на Украине.