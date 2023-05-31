Дуда признал успехи России в спецоперации на Украине

— Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны, — обратил внимание глава польского государства.