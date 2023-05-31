Макрон призвал ЕС предоставить Киеву ощутимые гарантии безопасности
Западные государства должны предоставить Киеву ощутимые гарантии безопасности, отметил глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Макрон обратился к лидерам западных стран во время выступления на форуме по безопасности Globsec в Братиславе (Словакия).
Президент Франции пояснил, что ЕС направляет на Украину большое количество вооружений и военной техники. Вместе с тем, республику не включают «ни в один стратегический диалог».
На фоне этого, заметил Макрон, следует предоставить Киеву надежные, ощутимые гарантии безопасности.
Ранее глава государства сообщил, что Париж помогает Украине защищаться. Для достижения этой цели Киеву поставляются вооружения, предназначенные именно для обороны.