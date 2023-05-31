Макрон призвал ЕС предоставить Киеву ощутимые гарантии безопасности

Западные государства должны предоставить Киеву ощутимые гарантии безопасности, отметил глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Макрон обратился к лидерам западных стран во время выступления на форуме по безопасности Globsec в Братиславе (Словакия).

Президент Франции пояснил, что ЕС направляет на Украину большое количество вооружений и военной техники. Вместе с тем, республику не включают «ни в один стратегический диалог».

На фоне этого, заметил Макрон, следует предоставить Киеву надежные, ощутимые гарантии безопасности.