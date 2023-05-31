В Латвии избрали нового президента

Сейм Латвии избрал президентом страны действующего главу МИД Эдгара Ринкевича. Об этом сообщает Delfi.

Президент Латвии избирается парламентом на открытом голосовании - победителю необходимо набрать как минимум 51 голос. Обычно требуется несколько туров голосования. За Ринкевича в третьем туре проголосовали 52 депутата, против - 35.

Действующий президент Латвии Эгил Левитс решил не баллотироваться на второй срок, соперником Ринкевича на выборах был Улдис Пиленс, он получил 25 голосов.

Ринкевич приступит к исполнению обязанностей президента 8 июля, президентский срок в Латвии составляет четыре года.

Ринкевич поблагодарил депутатов Сейма за доверие и пообещал «сделать все, чтобы их не подвести».

Ринкевич родился в Юрмале в 1973 году. Он имеет степени бакалавра историко-философского факультета и магистра политологии. Начинал карьеру он журналистом Латвийского радио, владеет латышским, английским, русским и французским языками.

С 1995 года Ринкевич работал в Минобороны на различных должностях, в 2008-2011 годах руководил Канцелярией президента Валдиса Затлерса, а в 2011-м стал министром иностранных дел и с тех пор бессменно занимал этот пост в разных правительствах.