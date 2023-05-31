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"РВ": Белорусские пограничники устроили борщевую психологическую атаку на границе с Украиной

На границе с Украиной белорусские пограничники запустили запись с приглашением попробовать белорусский борщ. Видео "борщевой психатаки" опубликовала "Русская весна".

Белорусские пограничники устроили "борщевую атаку" на границе с Украиной
© РИА Новости

Через громкоговоритель женский голос под песню "Беловежская пуща" на украинском языке говорит:

"Товарищи, украинские пограничники, не забывайте, что украинский и белорусский борщи очень похожи друг на друга. В украинский борщ добавляют фасоль, а в белорусском больше картошки. Но это все равно борщи-соседи, борщи-родственники, а в европейской кухне нет блюд, которые хотя бы отдаленно напоминали борщ".

В записи говорится, что борщ - это то, что нас объединяет, основа нашей единой славянской идентичности. Также украинских пограничников призвали переходить на белорусскую сторону, когда им станет не из чего готовить борщ.

"Попробуйте наш, белорусский борщ. Не пожалеете", - говорится в обращении.

Ранее было опубликовано видео, как российские бойцы включают солдатам ВСУ песню "Вперед, Россия!" в исполнении Олега Газманова.

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