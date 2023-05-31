Белорусские пограничники устроили "борщевую атаку" на границе с Украиной

"Товарищи, украинские пограничники, не забывайте, что украинский и белорусский борщи очень похожи друг на друга. В украинский борщ добавляют фасоль, а в белорусском больше картошки. Но это все равно борщи-соседи, борщи-родственники, а в европейской кухне нет блюд, которые хотя бы отдаленно напоминали борщ".