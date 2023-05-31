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Берлин отзывает разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств России в ФРГ

Берлин принял решение отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств России в ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Германии.

Берлин объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в ФРГ
© РИА Новости

Отмечается, что власти закроют до ноября генконсульства ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений ФРГ в России.

Уточняется, что Москва была проинформирована о необходимости закрыть генконсульства в ФРГ до конца текущего года.

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