Берлин объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в ФРГ

Берлин принял решение отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств России в ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Германии.

Отмечается, что власти закроют до ноября генконсульства ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений ФРГ в России.