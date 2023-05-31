Берлин объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в ФРГ

Берлин отзывает разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств России в ФРГ
Берлин принял решение отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств России в ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Германии.
Отмечается, что власти закроют до ноября генконсульства ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений ФРГ в России.
Уточняется, что Москва была проинформирована о необходимости закрыть генконсульства в ФРГ до конца текущего года.