Появились кадры ракетного удара в район штаба украинской разведки в Киеве

В сети появилось видео ракетного удара в район штаба Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины в Киеве. Его опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На запечатленных кадрах виден момент прилета одной из ракет в Киевской гавани у Гаванского моста, который ведет на Рыбальский остров, где располагается штаб ГУР.