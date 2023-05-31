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Появились кадры ракетного удара в район штаба украинской разведки в Киеве

В сети появилось видео ракетного удара в район штаба Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины в Киеве. Его опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На запечатленных кадрах виден момент прилета одной из ракет в Киевской гавани у Гаванского моста, который ведет на Рыбальский остров, где располагается штаб ГУР.

Появилось видео падения ракеты ЗРК Patriot на Киев

Кроме того, были опубликованы фотографии, на которых видны темные пятна на здании разведывательного управления — предположительно, следы от попаданий ракет и копоть после пожара.

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