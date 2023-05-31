В ЕС оценили планы Украины по вступлению в союз за два года

Новый посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что план Киева по вступлению в ЕС за два года «слишком оптимистичен». Об этом она рассказала в интервью Denník N.

В то же время, комментируя процесс вступления Украины в ЕС, Матернова заявила, что Киев «может значительно удивлять своими темпами».

«То, что обычно занимает годы, для них занимает месяцы. А то, что занимает месяцы, требует часов», - отметила дипломат.

Она допустила, что в декабре 2023 года Украина и ЕС начнут официальные переговоры о членстве. Матернова подчеркнула, что точные временные рамки вступления Киева в Евросоюз она назвать не может.

В конце февраля 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Президент Франции Эммануэль Макрон после этого заявил, что на вступление Украины в ЕС уйдут «годы или даже десятилетия», и предложил предоставить Киеву некий временный статус, который укрепил бы его отношения с ЕС.

В июне 2022-го Украина и Молдавия получили статус кандидатов на членство в ЕС.