В Британии ответили на слова Медведева о законных военных целях для России

Ранее Медведев в Twitter отреагировал на слова главы британского МИД Джеймса Клеверли. Тот сказал, что Украина имеет право «проецировать силу» за пределы своих границ, так как это является частью ее самообороны. Медведев указал, что Лондон, будучи союзником Киева, де-факто ведет войну с РФ, а потому Россия может рассматривать любое должностное лицо Британии как законную военную цель.