Обзор иноСМИ: предупреждение о гражданской войне в Польше и угроза доллару

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Швеция разочаровалась в США»

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Власти Швеции разочарованы тем, что США перед саммитом НАТО в Вильнюсе не оказали более жесткого давления на Турцию, блокирующую вступление Стокгольма в альянс. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в странах Северной Европы.

По данным FT, другие западные страны усиливают давление на Турцию. Они призывают президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать членство Швеции в НАТО, подчеркивая, что после начала украинского кризиса это стало жизненно важным условием для обеспечения безопасности в Северном и Балтийском регионах.

В Польше предупредили о гражданской войне «из-за России»

Президент Польши Анджей Дуда подписал спорный закон о создании комиссии для расследования российского влияния на польскую политику, пишет Politico. В рамках этой инициативы людям, которых уличат в связях с Москвой, смогут запрещать занимать государственные должности на десять лет. Дуда и правящая партия называют это попыткой «искоренить агентов Кремля в Польше», но оппозиция предупреждает, что комиссия нацелена на преследование политических соперников - особенно Дональда Туска, бывшего премьер-министра, в преддверии решающих парламентских выборов осенью 2023 года.

Комментируя это, Шимон Холовня, глава оппозиционной партии «Польша 2050», заявил, что Дуда серьезно ослабил страну, «как внутри, так и снаружи», и решил спровоцировать гражданскую войну в Польше. Бен Стэнли, польский доцент Университета социальных и гуманитарных наук, предупредил, что Дуда одобрил закон, позволяющий парламенту создать комиссию, которая узурпирует функции судов, прокуратуры и спецслужб.

«Свержение доллара с трона»

США оказались перед очередным кризисом госдолга: если демократы и республиканцы не смогут договориться о его новом потолке, в начале июня у федерального правительства закончатся деньги, что может привести к дефолту по суверенному долгу, финансовому кризису, экономическому спаду (с глобальными последствиями), потере рабочих мест и приостановке выплат по медстраховкам. Одно из серьезных опасений, связанных с потенциальным дефолтом, заключается в том, что он придаст дополнительный импульс «свержению доллара США с трона» и потери им роли основной мировой резервной валюты, пишет National Interest.

Китай, Россия, ЮАР и некоторые другие страны уже начали вести часть своей торговли в альтернативных валютах, чтобы избежать санкций США. Хотя в краткосрочной перспективе быстрый отказ от доллара США маловероятен, дефолт, вызванный отсутствием политической воли, а не платежеспособности, несомненно, усилит импульс к свержению доллара, подчеркивает NI. С этим придет конец способности Вашингтона бесконечно печатать деньги в виде казначейских облигаций США и других ценных бумаг.

«Десантис нападает на Трампа»

Губернатор Флориды Рон Десантис начал свою предвыборную кампанию с нападок на экс-президента США Дональда Трампа, своего главного соперника в борьбе за выдвижение на президентские выборы 2024 года от Республиканской партии, сообщает Reuters. Во время своего выступления в Айове Десантис раскритиковал подход Трампа к таким вопросам, как иммиграция, политика в отношении COVID и федеральные расходы.

Десантис заявил, что Трамп на посту президента отошел от консервативных принципов и «решил сдвинуться влево». Также Десантис назвал критику Трампа в своей адрес «оторванной от реальности».

«Черт возьми, вся его семья переехала во Флориду, когда ею стал руководить я», - подчеркнул он.

Трамп и несколько его детей живут во Флориде с момента его ухода с поста президента.

«Почему F-16 не помогут Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев умоляет Запад пожертвовать Киеву самолеты F-16, заявляя, что такая «историческая» поставка значительно укрепит силы Украины. Кремль назвал потенциальную поставку истребителей «колоссальным риском», подчеркнув, что страны, которые хотят поставлять F-16 Украине или обучать украинских пилотов, «играют с огнем».