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СМИ: Путин и Зеленский приедут к Эрдогану

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский приедут к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану после его инаугурации. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на источники своей корреспондентки Ханде Фират.

По ее словам, многие главы иностранных государств подтвердили информацию, что будут присутствовать на церемонии инаугурации 3 июня.

Фират подчеркнула, что Путин совершит «отдельный и специальный» визит в Турцию, а позже на встречу с Эрдоганом приедет Зеленский.

Журналистка рассказала, что на этих встречах Эрдоган и его коллеги из России и Украины будут обсуждать ход конфликта и зерновой коридор.

Источник назвал дату инаугурации Эрдогана

В марте член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Эрдоган планировал устроить встречу Путина и Зеленского в апреле.

Эрхан подчеркивал, что миссия Анкары состоит в том, чтобы Путин и Зеленский «встретились хотя бы раз и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства».

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