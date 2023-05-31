Пока вы спали: атака беспилотниками Афипского НПЗ и причина обострения ситуации в Косово

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Беспилотники атаковали Афипский НПЗ

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что из-за прилета беспилотника на одной из установок по перегонке мазута Афипского нефтеперерабатывающего завода начался пожар. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Предварительная причина - прилет БПЛА», - заявил глава региона, отметив, что пожар на площади в 100 квадратных метров был оперативно потушен, пострадавших нет.

КНДР запустила космическую ракету-носитель в южном направлении

КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пишет агентство Yonhap.

По данным военных, ракета упала в воду примерно в 200 километрах к западу от острова Эочхон после непродолжительного полета. При этом ее часть удалось найти и идентифицировать.

Американский сенатор заявил о скором начале контрнаступления ВСУ

Американский сенатор Линдси Грэм заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники ознакомили его с «впечатляющими планами» предстоящего в скором времени контрнаступления. Об этом политик рассказал в интервью газете Politico.

«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев», - заверил сенатор, отметив, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались, и Киев формирует условия для проведения контрнаступления.

Около 2 млн человек остались без электричества на Украине

Почти 2 млн человек остались без электричества на Украине из-за сбоя, произошедшего в энергосистеме страны 30 мая, что является самым большим количеством, начиная с февраля 2023 года. Об этом со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины пишет ТАСС.

По данным ведомства, произошла рассинхронизация энергосистемы. Это привело к аварийным отключениям и временному обесточиванию абонентов в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях, а также в подконтрольных районах ДНР и Запорожской области, отметили в министерстве.

Госдеп назвал причину обострения ситуации в Косово

Вашингтон считает, что решение правительства Косово силой получить доступ к муниципальным зданиям, привело к резкому росту напряженности в регионе и ожидает шагов по деэскалации как от Приштины, так и от Белграда. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.