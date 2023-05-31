В Европарламенте обеспокоились из-за председательства Венгрии в Совете ЕС

Издание отмечает, что страну считают нарушающей либеральные ценности и близкой к Кремлю.

«У меня есть сомнения относительно способности Венгрии выполнить эту миссию», — заявила госсекретарь Германии по вопросам Европы и климата Анна Люрманн.

Она отметила, что страна находится в изоляции внутри ЕС из-за проблем, связанных с верховенством национального права.

Люрманн добавила, что поддержка Будапешта в отношении Украины в текущем конфликте все еще выглядит сомнительно. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра также заявил о «дискомфорте» в связи с перспективой председательства Венгрии в Совете ЕС.