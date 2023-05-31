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В США заявили о повышении риска дестабилизации в регионе из-за запуска ракеты КНДР

В США считают, что осуществленный КНДР запуск ракеты-носителя может дестабилизировать ситуацию не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и за его пределами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письменное заявление официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Адама Ходжа.

В США заявили о повышении риска дестабилизации в регионе из-за запуска ракеты КНДР
© ТАСС

Он заявил, что Вашингтон решительно осуждает Северную Корею за инцидент, связанный с запуском баллистических ракет, так как это вопиющее нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН. Подобная провокация ведет к росту напряженности в регионе и рискует дестабилизировать ситуацию в сфере безопасности.

Представитель СНБ указал, что лидер США Джо Байден и специалисты в сфере национальной безопасности оценивают эту ситуацию вместе с партнерами и союзниками. Он призвал все страны осудить этот запуск и обратился к КНДР с предложением начать переговоры.

«Дверь для демократического взаимодействия не закрыта, но Пхеньян должен незамедлительно прекратить провокационные шаги и вместо этого выбрать взаимодействие», — отметил Ходжа. Он добавил, что Вашингтон примет все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан США, а также защитить Японию и Южную Корею.

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