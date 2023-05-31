В США заявили о повышении риска дестабилизации в регионе из-за запуска ракеты КНДР

В США считают, что осуществленный КНДР запуск ракеты-носителя может дестабилизировать ситуацию не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и за его пределами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письменное заявление официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Адама Ходжа.

Он заявил, что Вашингтон решительно осуждает Северную Корею за инцидент, связанный с запуском баллистических ракет, так как это вопиющее нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН. Подобная провокация ведет к росту напряженности в регионе и рискует дестабилизировать ситуацию в сфере безопасности.

Представитель СНБ указал, что лидер США Джо Байден и специалисты в сфере национальной безопасности оценивают эту ситуацию вместе с партнерами и союзниками. Он призвал все страны осудить этот запуск и обратился к КНДР с предложением начать переговоры.