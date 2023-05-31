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Генсек ООН осудил запуск КНДР ракеты-носителя со спутником

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил проведенный КНДР запуск ракеты-носителя с военным спутником. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

В ООН прокомментировали запуск КНДР ракеты-носителя со спутником
© ТАСС

"Генеральный секретарь резко осудил осуществленный КНДР запуск военного спутника. Любой запуск с использованием технологий, применяемых в баллистических ракетах, идет вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава всемирной организации вновь призвал Пхеньян "прекратить подобные действия и оперативно возобновить диалог для достижения цели устойчивого мира, а также полной и поддающейся контролю денуклеаризации Корейского полуострова".

Ранее в Сеуле информировали, что КНДР запустила ракету-носитель в южном направлении. До этого Пхеньян уведомил Японию и Международную морскую организацию о своих планах запустить первый разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Как сообщил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, ракета КНДР упала в Желтое море, в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхондо.

Причинами аварии при запуске разведывательного спутника КНДР стали проблемы в работе двигателей ракеты-носителя и нестабильность топлива. Как сообщило государственное радио "Голос Кореи", такой точки зрения придерживаются в агентстве КНДР по освоению космоса.

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