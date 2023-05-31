Американский историк Ноам Хомский в разговоре с РИА Новости раскрыл последствия отказа Европы от сотрудничества с Российской Федерацией. Он указал, что разрыв сотрудничества с Россией грозит европейским странам упадком.

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В настоящее время, по словам историка, Европа стоит перед выбором: продолжать находиться под влиянием США, столкнувшись с деиндустриализацией, или выстраивать отношения с "естественным экономическим партнером" в лице России. Хомский также добавил, что конфликт России и Украины привел к желанному США разрыву между Москвой и Европой. Ранее в этом же месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении Российской Федерации.