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Американский историк Хомский предрек ЕС упадок из-за отказа от сотрудничества с Россией

Американский историк Ноам Хомский в разговоре с РИА Новости раскрыл последствия отказа Европы от сотрудничества с Российской Федерацией. Он указал, что разрыв сотрудничества с Россией грозит европейским странам упадком.

ЕС предрекли упадок из-за отказа от сотрудничества с Россией
© Владимир Сергеев/РИА Новости

В настоящее время, по словам историка, Европа стоит перед выбором: продолжать находиться под влиянием США, столкнувшись с деиндустриализацией, или выстраивать отношения с "естественным экономическим партнером" в лице России. Хомский также добавил, что конфликт России и Украины привел к желанному США разрыву между Москвой и Европой. Ранее в этом же месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении Российской Федерации.

В апреле исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов отмечал, что Евросоюз загоняет себя в международную изоляцию, деля мир на "своих" и "чужих" через отношение к ситуации на Украине и к КНР.

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