Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию

Ранее Гросси представил принципы обеспечения безопасности ЗАЭС. Он подчеркнул, что в направлении станции и обратно не должно вестись никаких атак, персонал, реакторы, критическая инфраструктура и хранилища отработанного топлива должны быть вне опасности. ЗАЭС ни в коем случае нельзя использовать в качестве хранилища или базы для тяжелых вооружений. Военнослужащих на станции быть не должно, линии электроснабжения должны быть защищены. Нападения и диверсии в сторону систем, компонентов и структур ЗАЭС абсолютно исключены.