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Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Украину и Россию, чтобы убедиться в реализации пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом пишет РИА Новости.

Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию
© ТАСС

Ранее Гросси представил принципы обеспечения безопасности ЗАЭС. Он подчеркнул, что в направлении станции и обратно не должно вестись никаких атак, персонал, реакторы, критическая инфраструктура и хранилища отработанного топлива должны быть вне опасности. ЗАЭС ни в коем случае нельзя использовать в качестве хранилища или базы для тяжелых вооружений. Военнослужащих на станции быть не должно, линии электроснабжения должны быть защищены. Нападения и диверсии в сторону систем, компонентов и структур ЗАЭС абсолютно исключены.

Гросси заверил, что планируют вскоре посетить Украину и обсудить эти принципы.

«Ввиду новых задач, я планирую поехать в Киев, если они будут любезны принять меня, а также на ЗАЭС. Я также планирую посетить Россию», — пояснил он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Генеральный директор МАГАТЭ добавил, что его люди будут наблюдать за соблюдением предложенных им правил. Присутствие экспертов агентства на ЗАЭС планируется усилить.

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