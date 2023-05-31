Президент Боливии заявил, что ООН должна работать над перемирием на Украине
ООН должна приложить максимум усилий для прекращения огня между Россией и Украиной. Страны Южной Америки также могут внести свой вклад в урегулирование ситуации между двумя странами. Такое заявление сделал президент Боливии Луис Арсе, выступая на саммите лидеров стран региона, передает РИА Новости.
«Жизненно важно, чтобы ООН без отдыха работала над прекращением огня между Россией и Украиной», — сказал он, добавив, что Североатлантическому альянсу необходимо оставить свои «планы экспансии» в прошлом и сосредоточиться над заключением мирного договора между Киевом и Москвой. Южная Америка не должна оставаться в стороне, она может внести свой вклад в подписание мирного договора.
Арсе пояснил, что страны региона постоянно сталкиваются с последствиями кризиса, вызванного военным конфликтом в Восточной Европе. Он считает, что источник этого конфликта — «ненужные намерения НАТО расширить радиус своих действий». Их желание привело к тяжелым последствиям в энергетической, продовольственной областях и сфере удобрений, считает Арсе.
Ранее издание Jeune Afrique сообщило, что африканские страны, выступившие с мирной инициативой по Украине, перед визитом в Москву и Киев хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения нового референдума в Донбассе.