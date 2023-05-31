Президент Боливии заявил, что ООН должна работать над перемирием на Украине

«Жизненно важно, чтобы ООН без отдыха работала над прекращением огня между Россией и Украиной», — сказал он, добавив, что Североатлантическому альянсу необходимо оставить свои «планы экспансии» в прошлом и сосредоточиться над заключением мирного договора между Киевом и Москвой. Южная Америка не должна оставаться в стороне, она может внести свой вклад в подписание мирного договора.