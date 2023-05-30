Белый дом прокомментировал атаку дронов на Москву

Соединенные Штаты не поддерживают удары по российской территории, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

Во вторник, 30 мая, была предпринята атака на Москву с помощью восьми беспилотников. Минобороны РФ заявило, что за атакой стоит Киев. Журналисты попросили Жан-Пьер прокомментировать действия ВСУ.

Пресс-секретарь пояснила, что высокопоставленные чиновники из Администрации президента США ознакомились с публикациями в СМИ, посвященными атаке.

Жан-Пьер уточнила, что в настоящее время ведется анализ инцидента. Вместе с тем, добавила она, вне зависимости от результатов расследования, США уже сейчас могут озвучить свою позицию по этому вопросу.

«Мы [США] не поддерживаем атаки [Украины] внутри России», - заявила пресс-секретарь.

Задача Вашингтона, резюмировала Жан-Пьер, заключается в том, чтобы дать возможность Украине возвратить те территории, которые она считает своими.