$80.69+0.6386.51+0.61

Белый дом прокомментировал атаку дронов на Москву

Соединенные Штаты не поддерживают удары по российской территории, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

Белый дом прокомментировал атаку дронов на Москву
© globallookpress.com

Во вторник, 30 мая, была предпринята атака на Москву с помощью восьми беспилотников. Минобороны РФ заявило, что за атакой стоит Киев. Журналисты попросили Жан-Пьер прокомментировать действия ВСУ.

Пресс-секретарь пояснила, что высокопоставленные чиновники из Администрации президента США ознакомились с публикациями в СМИ, посвященными атаке.

Жан-Пьер уточнила, что в настоящее время ведется анализ инцидента. Вместе с тем, добавила она, вне зависимости от результатов расследования, США уже сейчас могут озвучить свою позицию по этому вопросу.

«Мы [США] не поддерживаем атаки [Украины] внутри России», - заявила пресс-секретарь.

В ООН прокомментировали атаку дронов на Москву

Задача Вашингтона, резюмировала Жан-Пьер, заключается в том, чтобы дать возможность Украине возвратить те территории, которые она считает своими.

Ранее в ООН сообщили, что организация выступает против нанесения ударов по гражданским лицам и инфраструктуре.

30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий