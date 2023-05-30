Китай поддержал усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС

Китай поддерживает усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генерального директора Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом во вторник заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Китай ценит усилия генерального директора и поддерживает его и МАГАТЭ в том, что они играют конструктивную роль в продвижении обеспечения защиты и безопасности на ядерных объектах", - сказал он.

Китайский дипломат также призвал все стороны "избегать каких-либо действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты, и приложить все усилия для недопущения каких-либо инцидентов".

Гросси, выступая на заседании Совбеза, изложил пять принципов по защите ЗАЭС, включающие запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива. Кроме того, ЗАЭС не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений и военных, также необходимо обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения. Все структуры станции, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий, подчеркнул глава МАГАТЭ.