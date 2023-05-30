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Сербы провели в Белграде демонстрацию против поддержки Косово

Около 200 демонстрантов перед посольством Германии в Белграде провели акцию протеста против поддержки, оказанной Косово. Участники митинга заблокировали дорогу и провели демонстрации перед другими посольствами стран-членов НАТО.

Сербы провели в Белграде демонстрацию против поддержки Косово
© RT на русском

Об этом сообщает РИА Новости.

«Они (сербы в Косово) ничем не отличаются от нас, им, как и нам, должны быть гарантированы все права», — сказал один из организаторов митинга.

Проходя мимо посольства Польши, люди скандировали речовки в поддержку России и выкрикивали лозунг: «Русские и сербы — братья на века».

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что миссия НАТО в частично признанной Республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Глава государства выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

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