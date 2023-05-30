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В ООН прокомментировали атаку дронов на Москву

ООН осуждает удары по гражданской инфраструктуре и некомбатантам, вне зависимости от того, кто и где их нанес, рассказал на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА «Новости».

В ООН прокомментировали атаку дронов на Москву
© Рамблер

Во вторник, 30 мая, была предпринята атака БПЛА на Москву. В ней участвовали восемь дронов самолетного типа. Минобороны РФ сообщило, что за атакой стоит Киев. Журналисты попросили Дюжаррика прокомментировать атаку беспилотников на российскую столицу.

Представитель генсека пояснил, что ООН осуждает подобные действия, направленные против гражданских лиц и объектов, вне зависимости от того, кто их предпринимает.

Вместе с тем, уточнил Дюжаррик, на фоне массированных ударов по украинским городам, атака на Москву не выглядит впечатляющей.

Минобороны сделало заявление об атаке беспилотников на Москву

Ранее представитель генсека ООН рассказал, что организация действует на основе устава, в котором детально прописаны ее возможности.

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