США прокомментировали атаку дронов на Москву
Согласно заявлению Совета по национальной безопасности США, Белый дом знает об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье и не поддерживает атаки по российской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России», – говорится в сообщении.
Кроме того, в Совете по нацбезопасности США также добавили, что Вашингтон всё ещё сфокусирован на предоставлении ВСУ инструментов для возвращения утраченных территорий.
30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате атаки несколько зданий получили слабые повреждения.