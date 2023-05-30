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США прокомментировали атаку дронов на Москву

Согласно заявлению Совета по национальной безопасности США, Белый дом знает об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье и не поддерживает атаки по российской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

США прокомментировали атаку дронов на Москву
© globallookpress.com

«Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Совете по нацбезопасности США также добавили, что Вашингтон всё ещё сфокусирован на предоставлении ВСУ инструментов для возвращения утраченных территорий.

30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате атаки несколько зданий получили слабые повреждения.

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