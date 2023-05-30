Игорь Чайка прокомментировал попадание в санкционный список ЕС

"Я гражданин России и живу, работаю в России. Моя жизнь и жизнь моей семьи была и будет связана только с Родиной! Мне глубоко плевать на мелкотравчатые потуги дегенератов из ЕС, которые ввели против меня свои эти смешные санкции, как и их коллеги по зоопарку из США. Что касается Молдовы, то я и моя команда несколько лет реализует там многочисленные гуманитарные и образовательные проекты", - заявил он.