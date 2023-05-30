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Байден не исключил отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS

Президент США Джо Байден не исключил, что Белый дом «рано или поздно» отправит Украине партию оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщает Newsweek.

Байден не исключил отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS
© РИА Новости

При этом ранее США отказывались отправлять Украине подобное оружие из-за своей позиции о недопущении ударов ВСУ по территории России. Кроме того, Байден заявил, что США намерены «делать всё возможное для поддержки Украины и будет давать Киеву всё, что ему нужно». Он также уточнил, что вопрос об отправке ATACMS находится на повестке дня, хотя ранее США отвечали на такие запросы категорическим отказом.

В США призвали Байдена передать Киеву ракеты ATACMS

Ранее Минобороны Украины озвучило количество полученных западных танков.

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