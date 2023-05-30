Байден не исключил отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS

При этом ранее США отказывались отправлять Украине подобное оружие из-за своей позиции о недопущении ударов ВСУ по территории России. Кроме того, Байден заявил, что США намерены «делать всё возможное для поддержки Украины и будет давать Киеву всё, что ему нужно». Он также уточнил, что вопрос об отправке ATACMS находится на повестке дня, хотя ранее США отвечали на такие запросы категорическим отказом.