Байден не исключил отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS
Президент США Джо Байден не исключил, что Белый дом «рано или поздно» отправит Украине партию оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщает Newsweek.
При этом ранее США отказывались отправлять Украине подобное оружие из-за своей позиции о недопущении ударов ВСУ по территории России. Кроме того, Байден заявил, что США намерены «делать всё возможное для поддержки Украины и будет давать Киеву всё, что ему нужно». Он также уточнил, что вопрос об отправке ATACMS находится на повестке дня, хотя ранее США отвечали на такие запросы категорическим отказом.
Ранее Минобороны Украины озвучило количество полученных западных танков.