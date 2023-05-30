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Бывший депутат Рады сообщил об уничтожении ставки ГУР Украины в Киеве

Ставка Главного управления разведки (ГУР) Украины в Киеве накануне была уничтожена российской ракетой, заявил экс-депутат Верховной рады страны Илья Кива. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший депутат Рады сообщил об уничтожении ставки ГУР Украины в Киеве
© Lenta.ru

«Атака беспилотников по Москве и области — месть начальника ГУР МО (Кирилла) Буданова за уничтоженную вчера ракетой его ставку на "Рыбальском острове" в Киеве», — высказался Кива.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России поразили центральные пункты принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории страны.

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