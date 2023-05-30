Протестующие в Абхазии потребовали отставки правительства

Участники митинга в Сухуме потребовали отставки правительства Абхазии. Как сообщает Sputnik Абхазия, митингующие приняли итоговую резолюцию с требованиями к властям. Они намерены передать ее президенту республики.

В частности, они требуют отставки всех министров, так как считают, что их политика «привела к ряду глубоких кризисов в социальной, экономической, энергетической, внешнеполитической и других сферах государственного управления».

Они также требуют не повышать тарифы на электроэнергию в стране, отказаться от планов по приватизации энергосистемы частным капиталом, не принимать закон об апартаментах, дающий право иностранцам покупать недвижимость в Абхазии.

В Сухуме проходит митинг оппозиции против действий властей Абхазии. Протестующие выступают против «заселения Абхазии» и «раздачи абхазской земли». Они не хотят принятия в республике законов об апартаментах и продаже земли иностранцам.