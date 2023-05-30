Боррель призвал лидеров Сербии и Косова к незамедлительной деэскалации

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел раздельные переговоры по телефону с лидерами Сербии и Косова, в ходе которых призвал к незамедлительной деэскалации ситуации. Об этом Боррель сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я попросил обе стороны срочно принять меры, чтоб снизить напряженность незамедлительно и без условий. Любых односторонних действий необходимо избегать", - сказал он.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, после того как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, а затем начались столкновения.