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Боррель призвал лидеров Сербии и Косова к незамедлительной деэскалации

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел раздельные переговоры по телефону с лидерами Сербии и Косова, в ходе которых призвал к незамедлительной деэскалации ситуации. Об этом Боррель сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Боррель призвал лидеров Сербии и Косова к незамедлительной деэскалации
© globallookpress.com

"Я попросил обе стороны срочно принять меры, чтоб снизить напряженность незамедлительно и без условий. Любых односторонних действий необходимо избегать", - сказал он.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, после того как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, а затем начались столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них трое тяжело ранены. Миссия НАТО заявила более чем о 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов KFOR. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, подразделения распределены вдоль административной линии с автономным сербским краем.

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