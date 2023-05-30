Шредер объявлен персоной нон грата на съезде собственной партии

Социал-демократическая партия ФРГ (СДПГ), входит в правящую коалицию, объявила бывшего канцлера Германии и лидера партии Герхарда Шредера персоной нон грата на предстоящем партийном съезде, который должен пройти в декабре 2023 года, пишет Euractiv. По информации портала, он официально стал нежелательным гостем для сопартийцев.

Как отмечается, несмотря на объявление Шредера персоной нон грата в партии, попытки исключить политика из политической силы так и не привели к каким-то результатам. При этом нынешний лидер СДПГ Саския Эскен по факту открестилась от политика и его значения для социал-демократов.

«Я больше не узнаю в Герхарде Шредере бывшего канцлера и бывшего партийного лидера. Я вижу в нем бизнесмена, преследующего свои деловые интересы», — подчеркнула глава партии.