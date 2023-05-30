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Экс-канцлер Германии Шредер стал нежелательным гостем на предстоящем съезде СДПГ

Социал-демократическая партия ФРГ (СДПГ), входит в правящую коалицию, объявила бывшего канцлера Германии и лидера партии Герхарда Шредера персоной нон грата на предстоящем партийном съезде, который должен пройти в декабре 2023 года, пишет Euractiv. По информации портала, он официально стал нежелательным гостем для сопартийцев.

Шредер объявлен персоной нон грата на съезде собственной партии
© globallookpress.com

Как отмечается, несмотря на объявление Шредера персоной нон грата в партии, попытки исключить политика из политической силы так и не привели к каким-то результатам. При этом нынешний лидер СДПГ Саския Эскен по факту открестилась от политика и его значения для социал-демократов.

«Я больше не узнаю в Герхарде Шредере бывшего канцлера и бывшего партийного лидера. Я вижу в нем бизнесмена, преследующего свои деловые интересы», — подчеркнула глава партии.

Ранее сообщалось, что Шредера не пригласили на 160-летний юбилей СДПГ, в которой он состоит, из-за связей с Россией.

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