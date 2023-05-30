Эрдоган рассказал об итогах переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об отправке продовольствия в самые бедные страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир турецких каналов.

Эрдоган рассказал, что поставки будут осуществляться по зерновому коридору: зерно будет перерабатываться в Турции в муку, а затем отправится в страны Африки.

Зерновую сделку России и Украины, срок которой истекал 18 мая 2023 года, ранее продлили еще на два месяца.

Гарантами зерновой сделки выступают Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции). Планировалось, что сделка будет продлеваться на 120 дней, но в Кремле заявили, что российские условия не выполняются - в том числе сохраняются препятствия для покупок российского зерна (Россельхозбанк отключен от международной системы платежей SWIFT).