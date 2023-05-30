Бывшая помощница Байдена рассказала об усталости американцев от русофобии

Рид сослалась на недавние опросы общественного мнения, показавшие, что жители США не поддерживают борьбу с Россией. Она добавила, что американцы также протестуют против роста трат на оборонный бюджет.

«Дороги разваливаются в США, инфраструктура разваливается, экономика в ужасном состоянии, инфляция скакнула на 40 процентов, у нас рекордное количество бездомных в стране», - заявила Рид.

«Это не отражает то, что представляют из себя американские люди, народ Америки. Нельзя продолжать эту риторику ненависти», - заключила Рид.

Офис президента Украины ранее опубликовал короткое видео со встречи Владимира Зеленского с Грэмом. В этом видео сенатор говорит, что «россияне умирают и это лучшее, на что мы [американцы] тратили деньги». Позже американские СМИ сообщили, что выложенная офисом Зеленского запись была смонтирована и эти слова сенатора не следовали друг за другом. В МИД РФ это назвали «циничной попыткой оправдать» Грэма и его «людоедские высказывания».