$80.06+0.0985.90-0.02

Экс-помощница Байдена: американцы устали от русофобии

Экс-ассистент офиса Джо Байдена, писательница Тара Рид заявила, что американцам «надоела русофобия». Об этом она рассказала на пресс-конференции, организованной группой «Россия сегодня», передает РИА Новости.

Бывшая помощница Байдена рассказала об усталости американцев от русофобии
© globallookpress.com

Рид сослалась на недавние опросы общественного мнения, показавшие, что жители США не поддерживают борьбу с Россией. Она добавила, что американцы также протестуют против роста трат на оборонный бюджет.

Экс-помощница Байдена отметила, что американская экономика тем временем «находится в состоянии свободного падения».

«Дороги разваливаются в США, инфраструктура разваливается, экономика в ужасном состоянии, инфляция скакнула на 40 процентов, у нас рекордное количество бездомных в стране», - заявила Рид.

Также она назвала «отождествлением зла» слова американского сенатора-республиканца об «умирающих россиянах».

«Это не отражает то, что представляют из себя американские люди, народ Америки. Нельзя продолжать эту риторику ненависти», - заключила Рид.

Офис президента Украины ранее опубликовал короткое видео со встречи Владимира Зеленского с Грэмом. В этом видео сенатор говорит, что «россияне умирают и это лучшее, на что мы [американцы] тратили деньги». Позже американские СМИ сообщили, что выложенная офисом Зеленского запись была смонтирована и эти слова сенатора не следовали друг за другом. В МИД РФ это назвали «циничной попыткой оправдать» Грэма и его «людоедские высказывания».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий