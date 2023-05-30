Экс-помощница Байдена: американцы устали от русофобии
Экс-ассистент офиса Джо Байдена, писательница Тара Рид заявила, что американцам «надоела русофобия». Об этом она рассказала на пресс-конференции, организованной группой «Россия сегодня», передает РИА Новости.
Рид сослалась на недавние опросы общественного мнения, показавшие, что жители США не поддерживают борьбу с Россией. Она добавила, что американцы также протестуют против роста трат на оборонный бюджет.
Экс-помощница Байдена отметила, что американская экономика тем временем «находится в состоянии свободного падения».
«Дороги разваливаются в США, инфраструктура разваливается, экономика в ужасном состоянии, инфляция скакнула на 40 процентов, у нас рекордное количество бездомных в стране», - заявила Рид.
Также она назвала «отождествлением зла» слова американского сенатора-республиканца об «умирающих россиянах».
«Это не отражает то, что представляют из себя американские люди, народ Америки. Нельзя продолжать эту риторику ненависти», - заключила Рид.
Офис президента Украины ранее опубликовал короткое видео со встречи Владимира Зеленского с Грэмом. В этом видео сенатор говорит, что «россияне умирают и это лучшее, на что мы [американцы] тратили деньги». Позже американские СМИ сообщили, что выложенная офисом Зеленского запись была смонтирована и эти слова сенатора не следовали друг за другом. В МИД РФ это назвали «циничной попыткой оправдать» Грэма и его «людоедские высказывания».