Польша призвала ЕС последовать ее примеру и ввести санкции против Белоруссии

Он напомнил, что польское правительство приняло решение о наложении санкций на 365 представителей белорусского режима, белорусских и российских фирм. Также страна планирует запретить пересечение границы белорусскими и российскими грузовиками.

Ранее стало известно, что министерство внутренних дел и администрации Польши с 1 июня закроет движение через польско-белорусскую границу для грузовиков с номерами, зарегистрированными в России и Белоруссии. Граница для грузовиков с товарами, в том числе полуприцепов и автопоездов, будет закрыта «до особого распоряжения».