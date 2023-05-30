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Илон Маск сравнил интересы США и Китая с сиамскими близнецами

Во время встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск сравнил интересы США и Китая с сиамскими близнецами. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте китайского дипломатического ведомства.

Илон Маск сравнил интересы США и Китая с сиамскими близнецами
© Lenta.ru

«Интересы Соединенных Штатов и Китая совпадают, как сиамские близнецы, которые неотделимы друг от друга», — сказал он.

Цинь Ган отметил, что «здоровые, стабильные и конструктивные» китайско-американские отношения выгодны не только Пекину и Вашингтону, но и всему миру.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что приветствует визит американского предпринимателя. Она подчеркнула, что руководство страны хотело бы, чтобы иностранные инвесторы работали в Китае.

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