На Украине возбуждено дело из-за возможной госизмены Зеленского
Депутат украинского парламента Гео Лерос заявил, что суд в стране обязал украинское госбюро расследований открыть уголовное дело из-за возможной госизмены со стороны Владимира Зеленского и членов его команды. Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале.
Он напомнил о том, что «карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ».
«Но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование», - подчеркнул Лерос.
Некоторые лица должны быть допрошены, как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в СБУ, говорится в сообщении. Помимо главы государства, речь идет о главе его офиса Андрее Ермаке, замглавы офиса Романе Машовце, экс-главе СБУ Иване Баканове и бывшем заместителе секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Руслане Демченко.
Лерос заявил, что не позволит им «избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа».
Летом прошлого года президентом Украины были подписаны указы об отстранении экс-главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.