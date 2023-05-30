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На Украине возбуждено дело из-за возможной госизмены Зеленского

Депутат украинского парламента Гео Лерос заявил, что суд в стране обязал украинское госбюро расследований открыть уголовное дело из-за возможной госизмены со стороны Владимира Зеленского и членов его команды. Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале.

На Украине возбудили уголовное дело в связи с возможной госизменой Зеленского
© Zuma/TACC

Он напомнил о том, что «карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ».

«Но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование», - подчеркнул Лерос.

Некоторые лица должны быть допрошены, как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в СБУ, говорится в сообщении. Помимо главы государства, речь идет о главе его офиса Андрее Ермаке, замглавы офиса Романе Машовце, экс-главе СБУ Иване Баканове и бывшем заместителе секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Руслане Демченко.

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Лерос заявил, что не позволит им «избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа».

Летом прошлого года президентом Украины были подписаны указы об отстранении экс-главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.

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