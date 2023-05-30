Лукашенко поручил сформировать "мощный кулак" на границе

Сформировать по периметру белорусской границы "мощный кулак" поручил 30 мая Александр Лукашенко при назначении Константина Молостова председателем Государственного пограничного комитета (ГПК), сообщает БЕЛТА.
Прежде всего, по его словам, необходимо "вырабатывать новые подходы, выстраивать, может, не новую систему, а совершенствовать эту. Должен быть "мощный кулак", которым руководство ГПК и начальники отрядов или пограничных групп смогут в нужный момент воспользоваться для того, чтобы перекрыть государственную границу в случае чрезвычайных ситуаций, нападения на страну", - поставил задачу президент.
В свою очередь Молостов проинформировал главу государства, что работа в этом направлении уже ведется.
Лукашенко обратил внимание и на так называемый пограничный спецназ, потребовав укрепить его.
"Это должен быть очень надежный элемент, которым вы в любую минуту можете воспользоваться", - подчеркнул он, уточнив при этом, что "больше военнослужащих в пограничные войска никто направлять не будет. Надо теми силами воспользоваться, которые есть".
Предложил подумать Лукашенко и над новыми подходами и формами работы.
"У нас много ребят отслужили. Пограничник есть пограничник - это высокоподготовленный и высокоморальный человек. Уволившихся, кто может, - в список, а это тысячи людей, кроме мобилизации", - пояснил свое предложение президент.
Словом, добавил он, должны быть люди, которые будут проходить подготовку в погранвойсках.
"Они будут заниматься своим делом на гражданке, но вы их будете пару раз в год призывать, чтобы они в тонусе были. Вот таких ребят нам надо подготовить - в погранвойсках, внутренних войсках, спецподразделениях в армии. Это очень дорогие люди. Мы вложили немало в них, поэтому их не надо потерять", - потребовал Лукашенко.
Кстати, давая оценку предыдущему главе ГПК Анатолию Лаппо, Лукашенко отметил, что это очень грамотный и толковый человек с большим опытом службы.
"Настоящий военный человек. Надо посмотреть. Отдохнет немножко - и на службу или на работу", - поручил глава государства.