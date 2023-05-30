Лукашенко поручил сформировать "мощный кулак" на границе

"Они будут заниматься своим делом на гражданке, но вы их будете пару раз в год призывать, чтобы они в тонусе были. Вот таких ребят нам надо подготовить - в погранвойсках, внутренних войсках, спецподразделениях в армии. Это очень дорогие люди. Мы вложили немало в них, поэтому их не надо потерять", - потребовал Лукашенко.