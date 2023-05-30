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31 минуту назад

Лукашенко уволил главу Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил руководителя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо в запас, передает БелТА. По информации агентства, глава ведомства был официально уволен с военной службы.

Лукашенко сменил начальника Госпогранкомитета Белоруссии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечается, место Лаппо в Госпогранкомитете Белоруссии занял Константин Молостов, занимавший до этого пост руководителя Гродненской пограничной группы. Соответствующее решение также принял Лукашенко.

«Молостов с 1993 по 2014 год проходил службу в различных подразделениях пограничных войск. В 2014 году был назначен на должность начальника Гродненской пограничной группы, которую занимал по настоящее время. Награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За отличие в охране государственной границы», «За безупречную службу» I, II и III степеней», — подчеркивает БелТА.

В мире,Анатолий Лаппо,Александр Лукашенко,
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