Лукашенко сменил начальника Госпогранкомитета Белоруссии

«Молостов с 1993 по 2014 год проходил службу в различных подразделениях пограничных войск. В 2014 году был назначен на должность начальника Гродненской пограничной группы, которую занимал по настоящее время. Награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За отличие в охране государственной границы», «За безупречную службу» I, II и III степеней», — подчеркивает БелТА.